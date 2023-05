Agguato fuori dal locale Arrestato il terzo aggressore Si era nascosto in Germania

Aggressione in un esercizio pubblico, in manette il terzo indagato che si era reso irreperibile, fuggendo in Germania: si tratta di un albanese di 23 anni arrestato dagli agenti del Commissariato di Assisi che hanno eseguito l’ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia. Dopo una complessa attività di cooperazione internazionale di polizia, il giovane è stato rintracciato e arrestato dalle forze di polizia tedesche e poi, a seguito della concessione dell’estradizione da parte dell’autorità giudiziaria della Germania, il giovane è stato imbarcato nello scalo aereo di Francoforte con volo diretto a Roma Fiumicino da dove poi gli agenti del Commissariato di Assisi lo hanno accompagnato presso la casa circondariale di Perugia-Capanne.

Il giovane - comunica il Procuratore della Repubblica di Perugia, Raffaele Cantone - lo scorso mese di luglio, in un esercizio pubblico di Bastia Umbra, con altri due ragazzi - un albanese di 29 anni e un cittadino italiano di 23 anni - aveva aggredito brutalmente un cittadino moldavo provocandogli delle gravi lesioni personali: al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia gli erano state diagnosticate delle gravi lesioni e delle fratture alla mandibola. Le indagini condotte dagli investigatori del Commissariato di Assisi, coordinate da questo Ufficio, avevano poi consentito di identificare tre uomini e ricostruire l’intera vicenda. In ragione della gravità degli episodi e della pericolosità sociale era stato contestato a tutti il reato di lesioni personali aggravate in concorso con contestuale richiesta di misura cautelare. Due erano stati arrestati, il terzo è finito in carcere ora.

M.B.