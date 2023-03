Aggressione fuori dalla discoteca “Daspo Willy“ per tre giovani

A un anno di distanza dall’aggressione i presunti responsabili sono stati individuati. Per due anni i tre giovani non potranno più avvicinarsi al locale di Deruta dove si sarebbero resi responsabili del pestaggio di un coetaneo. L’episodio si era verificato nel parcheggio della discoteca. Una violenta aggressione a cui gli agenti della divisione anticrimine della questura di Perugia hanno dato dei nomi dopo una lunga attività di indagine. I tre presunti responsabili, sulla scorta degli accertamenti effettuati che ne hanno permesso l’identificazione, sono stati raggiunti da un provvedimento di daspo urbano, denominato “Willy“, firmato dal questore di Perugia, Giuseppe Bellassai. Ai destinatari delle misure, per la durata di due anni, sarà quindi vietato l’accesso al locale di pubblico spettacolo, antistante al luogo dell’aggressione, nonché lo stazionamento nelle immediate vicinanze.

Queste misure di prevenzione, particolarmente importanti e incisive, rientrano nella categoria più ampia dei divieti di accesso ad aree urbane. La violazione del provvedimento è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 8mila a 20mila euro.

Alla base del provvedimento, riferisce la questura, le modalità con le quali, secondo quanto ricostruito, si era verificato il pestaggio, tra gli altri terrorizzati clienti del locale che si sono trovati a essere involontariamente “coinvolti“ dall’accaduto. Visto l’allarme sociale provocato e per prevenire eventuali episodi simili, la decisione del questore, l’ennesima negli ultimi mesi, in seguito a risse e aggressioni avvenute all’esterno di locali notturni, coinvolgendo spesso e volentieri giovani e giovanissimi.