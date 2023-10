Aggressione a scuola a Perugia: La Lega indignata

Chiede che "la politica sia unanime nella ferma condanna dell’episodio" il segretario della Lega Umbria, Riccardo Augusto Marchetti, che interviene dopo che "venerdì scorso" in un liceo della provincia di Perugia due studenti minorenni sarebbero stati aggrediti dagli attivisti del movimento Fridays for future, fondato da Greta Thunberg, che volevano impedire loro di entrare a scuola per seguire le lezioni". Episodio del quale si è già parlato sui media locali dai quali è emerso che i due ragazzi coinvolti sono stati già convocati dalla dirigente dell’istituto per un confronto alla presenza dei genitori.

Marchetti - in un comunicato - parla di "un episodio vergognoso che, se confermato, testimonia il dramma che la nostra società sta attraversando per colpa di una certa sinistra arrogante che vuole imporre il pensiero unico e demonizza chiunque abbia un’opinione diversa".

"A quanto pare - aggiunge - i presunti responsabili dell’aggressione frequentano il quinto anno di liceo e sarebbero pertanto maggiorenni. È giusto quindi che rispondano di ciò che hanno fatto e vengano puniti. Se i picchiatori avessero aderito ad un qualsiasi movimento alternativo alla sinistra, oggi tutta l’opinione pubblica sarebbe indignata e parlerebbe della necessità di arginare il neofascismo anche nelle scuole. Auspico che, allo stesso modo, la politica sia unanime nella ferma condanna dell’episodio. Protestare è un diritto, farlo in modo pacifico è un dovere morale che i ragazzi devono imparare sin dall’adolescenza chiunque è libero di scendere in piazza e far sentire la propria voce, con massimo rispetto di chi invece la pensa in modo diverso. Il dibattito sul clima sta diventando esasperato e rischia di avvelenare la società: è inaccettabile che chi non aderisce alle proteste dei seguaci di Greta e preferisce studiare, venga picchiato. A nome della Lega Umbria solidarietà alle vittime dell’aggressione e alle loro famiglie".