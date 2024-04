Aggressione a Fontivegge. Due feriti al pronto soccorso. Indagini sulle cause delle botte

Nuovo episodio di violenza nella zona di Fontivegge. È successo nella serata di Pasqua: due uomini si sono feriti reciprocamente. Per entrambi è stato necessario l’intervento dei medici del Pronto soccorso dell’ospedale. Le loro condizioni, comunque, non sarebbero gravi. I due si sono fronteggiati intorno alle 22 nei pressi dell’ingresso dell’ex Mc Donald’s, in via Mario Angeloni. Lo scontro, stando a quanto è stato possibile ricostruire fino a qui, è stato piuttosto violento.

A quanto pare a darsele sarebbero stati uno straniero e un italiano. Non sono ancora chiare le ragioni della reciproca aggressione, ma l’episodio potrebbe avere a che fare con lo spaccio di sostanze stupefacenti. Forse un “debito“ o forse la “suddivisione“ delle zone di spaccio. Sta di fatto che la lite si è fatta ben presto violenta e i due sono passati alle mani. E avrebbero anche utilizzato delle armi. Un coltello sarebbe, infatti, stato rinvenuto poco lontano dal luogo dello scontro. In via Angeloni sono arrivati i carabinieri e le ambulanze. Il personale sanitario del 118 ha provveduto a trasportare i due, come detto entrambi feriti, al Pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia. Sono stati medicati, ma le loro condizioni non desterebbero particolare preoccupazione. I militari sono al lavoro per ricostruire con esattezza quando accaduto e valutare eventuali provvedimenti.

Un’ulteriore conferma, quanto accaduto la sera di Pasqua, della situazione difficile che ancora, nonostante gli interventi, la zona di Fontivegge si trova a vivere.