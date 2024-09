Aggredito portiere di notte. “Malamovida“ e violenza. Perugia: allarme sicurezza in centro

Perugia, 4 settembre 2024 – Allarme sicurezza in centro storico. Dopo gli episodi di malamovida, di cui i residenti si sono lamentati nei giorni scorsi, una nuova denuncia, che rimbalza anche sui social, arriva dalla zona di corso Cavour, dove, nella notte tra lunedì e martedì, si è verificato un nuovo episodio di violenza. Un’aggressione, nello specifico, ai danni del portiere di notte di un albergo della zona. Con l’aggressore, secondo quanto è stato possibile apprendere, messo in fuga dall’intromissione dei residenti. Dell’episodio esisterebbero anche dei filmati amatoriali, poi forniti alle forze dell’ordine. Intervenute sul posto senza, al momento, aver potuto individuare il presunto responsabile. Secondo quanto ricostruito, intorno alla mezzanotte, un giovane uomo, con cappello in testa, maglietta e pantaloncini, avrebbe iniziato a prendere a calci la porta della struttura ricettiva, arrivando anche a danneggiarla.

Quando il portiere è uscito nel tentativo di allontanare l’uomo, sarebbe stato raggiunto da un pugno al volto. Il trambusto dell’episodio non è passato inosservato. Clienti e residenti della zona si sono affacciati alle finestre e, come detto, mentre veniva richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, qualcuno avrebbe filmato il fatto. Di fronte ai potenziali testimoni, il presunto aggressore avrebbe raccolto i suoi effetti personali per poi allontanarsi. Cosa abbia potuto provocare l’atteggiamento violento del giovane, portandolo a prendere a calci la porta dell’albergo, al momento non sarebbe ancora chiaro. L’eventuale denuncia da parte dell’aggredito, che non avrebbe riportato ferite particolarmente gravi, potrebbe dar corso alle indagini.