Agente aggredito in carcere: "Il detenuto va trasferito"

Terni – Giornata di tensione nel carcere di Terni: un agente di polizia Penitenziaria è stato aggredito da un detenuto. "L’episodio, avvenuto all’interno della sezione G della struttura – spiega il sindacato di polizia Penitenziaria Sappe – ha visto il collega subire un attacco violento, durante il quale il detenuto ha tentato più volte di ferirlo, arrivando a mettere con forza le dita negli occhi dell’agente". L’agente è riuscito a sottrarsi all’aggressione dove ha potuto ricevere le prime cure, prima nell’infermeria della struttura, poi al pronto soccorso locale per ulteriori accertamenti. "Il detenuto di origine nigeriana e con problematiche psichiatriche, è già noto per precedenti episodi di violenza nei confronti del personale penitenziario. Questi continui atti di aggressione non solo minano la serenità del contesto carcerario, ma aggravano ulteriormente la già critica carenza di personale, costringendo i colleghi feriti a periodi di convalescenza e cure mediche. Si richiede il trasferimento urgente del detenuto in questione e l’adozione di misure preventive per evitare simili episodi".