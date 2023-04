Affitti, palazzo dei Priori riscuote quasi tutto

Discorso diverso per la riscossione degli affitti da parte di Palazzo dei Priori, che ha quote molte più elevate. Nel 2022 infatti, il totale dei canoni di locazione accertati ammontava a 11.855.018 euro e di questi ne sono stati riscossi ben 9,8 milioni, pari all’82,9 per cento. Più di 8 su 10 insomma, paga l’affitto al Comune (negozi e abitazioni). Anche qui però l’analisi dei residui attivi restituisce una fotografia del comparto per nulla edificante: a inizio 2022 i crediti da riscuotere erano di 4,9 milioni. Un milione e mezzo (quasi) riferito agli precedenti è stato incassato durante l’anno, 319mila euro sono stati cancellati perché ormai non più riscuotibili. Al 31 dicembre con l’aggiunta di 2 milioni di competenza dell’anno scorso, la voce "Canone patrimoniale – Residui attivi totali" ammontava insomma a 5.120.592 euro.