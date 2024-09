Il settembre umbertidese ha una precisa connotazione religiosa che non va mai dimenticata: l’affidamento alla Madonna - Fracta Oppidum Virginis (La Fratta di Maria) - che da secoli segna la storia, l la fede e le tradizioni di una intera comunità. Tutto ruota attorno all’8 settembre, festa della Natività della Vergine. La parrocchia della Collegiata ha preparato un ricco programma all’insegna dell’attesa e della preghiera con un triduo di preparazione che inizia stasera alle 21 con un rosario dedicato alle vocazioni sacerdotali; domani, stessa ora, adorazione del Santissimo Sacramento per la pace nel mondo; sabato 7 alle 21, Vespri della Beata Vergine e tradizionale processione per le vie della città: via Roma primo tratto, via XX settembre, piazza Gramsci, via Garibaldi, via Gabriotti, via Cibo, piazza Matteotti, via Stella e ritorno in Chiesa Collegiata. Domenica 8, alle 9 si terranno le Lodi e alle 11.30 la santa messa con il solenne pontificale presieduto dal cardinale Fortunato Frezza, sottosegretario del Sinodo dei Vescovi dal 1997 al 2014, Prelato d’Onore di Sua Santità, dal 2013, canonico della Basilica Papale di San Pietro e dal 2022 Camerlengo del Capitolo di San Pietro. È anche noto come cappellano della squadra di calcio della Roma. Le sue pubblicazioni bibliografiche contano ben 123 titoli in campo teologico.

Pa.Ip.