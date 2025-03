AMELIA Dino, titolare di una pasticceria, caffetteria e tabaccheria, nella puntata di lunedì 24 marzo, vince 100 mila euro ad Affari Tuoi, la trasmissione televisiva di Rai Uno, condotta da Stefano De Martino. Dino, insieme alla sorella Chiara (sono otto fratelli) è stato protagonista di una sfida vincente con il “dottore“ fino all’ultimo pacco. La partita di Dino e Chiara comincia abbastanza bene perché, pur perdendo subito i 50mila e 30mila euro e successivamente 200mila euro. Arrivano quindi le prime offerte di 30 e 39mila euro rifiutate da Dino e Chiara. La partita va avanti fino a quando Dino rifiuta la successiva offerta di 75mila euro perchè sul tabellone oltre ai 10 euro spiccando ancora due pacchi di 100 e 300 mila euro. "Siamo qui per giocare, per cui anche se dovessi tornare a casa con 10 euro moralmente ho già vinto e sarei ugualmente felice, per cui – ha commentato Dino – ringrazio il dottore per avermi dato questa opportunità, rifiuto l’offerta convinto, che sul mio pacco ci sono 100mila euro". Coraggio e fortuna ma anche tanto rischio quello di Dino, che ha trovato riscontro nella realtà trovando nel suo pacco i 100 mila euro. Festa e abbracci all’interno dello studio con il conduttore Stefano De Martino che chiama le altre sorelle di Dino, sedute in platea, e le fa ballare in una gioia collettiva insieme a tutti gli altri pacchisti della serata.

C.Lu.