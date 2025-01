PERUGIA - "Aeroporto, nuove rotte per il Giubileo", "il volo su Bergano è stato un bagno di sangue", "l’aeroporto è una priorità anche per questa Giunta". Così la governatrice, Stefania Proietti, ha risposto a una interrogazione del consigliere regionale Enrico Melasecche (lega) che chiedeva lumi sulla strategie dello scalo da padtr del nuovo esecutivo. "Sulle quote dei Comuni – ha detto la presidente il cda di Sase ha approvato il budget che non prevede quote da parte di Perugia e Assisi. La Sase non ha titolo giuridico per chiedere contributi ai Comuni. Lo stesso Cda ci ha spiegato che la tratta per Orio al Serio è stata ‘un bagno di sangue’, costato 800mila euro, decisi al di fuori del piano industriale, a fronte di 13 mila passeggeri totali. Una scelta che ha portato alle esternalizzazioni. A fronte di 10 milioni di investimenti, la Sase dovrà co-finanziare per 1,7 milioni. Abbiamo infine chiesto la fattibilità di alcune nuove rotte internazionali per centrare il tema del Giubileo".