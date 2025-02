Aeroporto, anche a gennaio crescono i passeggeri

L’aeroporto internazionale dell’Umbria – Perugia “San Francesco d’Assisi” inizia il 2025 sotto i migliori auspici. Dopo l’ottima performance registrata nei mesi di novembre (+40 per cento) e dicembre (+20 per cento), anche gennaio conferma il trend positivo con un incremento del 13 per cento rispetto allo stesso mese del 2024.

La società umbra che gestisce lo scalo, Sase SpA, si dice inoltre "orgogliosa di condividere i risultati dell’ultimo report Aci Europe (Airport Council International), che analizza l’andamento del traffico nel 2024 confrontandolo con i livelli pre-pandemia del 2019. Con 5 miliardi di passeggeri, il traffico europeo si è attestato su un +1,8% rispetto ai livelli pre-pandemia. In questo scenario, i piccoli aeroporti regionali (meno di 1 milione di passeggeri annui) registrano ancora un calo del 34,5% rispetto al 2019, mentre l’aeroporto dell’Umbria ha segnato un +143,7% – sottolinea Sase – , conquistando il quarto posto in Europa nella sua categoria, un risultato che rappresenta un motivo di orgoglio non solo per l’Umbria, ma anche a livello nazionale ed europeo".

L’aeroporto dell’Umbria inoltre prosegue il suo impegno per la sostenibilità ambientale con l’adesione a Net Zero 2050, il programma di sviluppo sostenibile promosso da Aci Europe. Tra le azioni già avviate figurano il rinnovo della flotta con mezzi elettrici, la sostituzione dell’illuminazione con tecnologia Led e l’installazione di impianti fotovoltaici.

In più l’aeroporto sostiene attivamente progetti di sostenibilità ambientale e sociale: nel 2024, in collaborazione con “ZeroCo2” e la Fattoria Sociale “La Semente” di Spello, è stata realizzata la prima foresta aziendale di Sase Spa, con la piantumazione di 100 olivi. "Un progetto – conclude la società di gestione dello scalo umbro – a favore dell’ambiente, dell’inclusione sociale e del benessere della comunità locale, a cui seguiranno ulteriori iniziative anche nel 2025."