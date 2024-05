Adolfo Cozza: il “Leonardo del 19° secolo“

ORVIETO E’ stato definito il “Leonardo da Vinci del 19esimo secolo“ ed ora lo si ricorda con una conferenza dell’Isao in programma venerdì alle 17.30 a Palazzo Coelli. Fabrizio Vistoli, archeologo e ricercatore in campo storico, parlerà “Della vita e della morte di Adolfo Cozza (1848-1910), il ‘Leonardo’ del XIX secolo“. La conferenza si configurerà come una narrazione ritrattistica, tracciata sul filo di una successione di accadimenti biografici, della complessa, poliedrica e per certi versi contraddittoria figura di Adolfo Cozza, nato a Orvieto e morto a Roma. Scienziato e artista-archeologo, Cozza rivestì un ruolo non trascurabile nel panorama culturale italiano dei decenni a cavallo tra Ottocento e Novecento. La prospettiva scelta dal relatore sarà quella mista dello studioso dell’antico, dello storico e del ricercatore.