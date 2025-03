Addio industrie a ’incidente rilevante’: riclassificate le aree

Il Consiglio comunale con 18 voti favorevoli e 10 astenuti, ha adottato una variante al Prg per l’eliminazione delle fasce di rispetto delle zone di Ponte Valleceppi e Vestricciano. Come spiegato in aula dal consigliere Cesare Carini (foto), il Prg "individua due siti classificati come zone “Dir” (area per impianti a rischio di incidente rilevante) a Ponte Valleceppi e Vestricciano. Tuttavia, a seguito di modifiche normative, i due impianti sono usciti dal campo di applicazione del cosidetto regime Seveso e tale condizione è stata recepita da Ispra, sicché nel territorio del Comune di Perugia non risulta presente alcuna industria a rischio di incidente rilevante. Per questo l’amministrazione comunale intende dar corso alla variante al Prg che prevede la riclassificazione delle aree “ex Dir” con eliminazione della relativa fascia di rispetto di 200 metri". Prima dell’approvazione della variante, si darà seguito alle procedure di deposito e pubblicazione previste dalla normativa regionale.