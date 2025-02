Addio a Stefano Sfondalmondo. "Idee innovative e tanta passione"

PERUGIA - Si è spento a Perugia a 76 anni il dottor Stefano Sfondalmondo, giudice Federcaccia per cani da ferma. Conosciuto per il suo lungo impegno nella cinofilia e nella sezione comunale dell’associazione di Perugia, Sfondalmondo non aveva mai trascurato, nonostante i suoi impegni da stimato medico, la passione per la caccia. Il presidente provinciale Luca Coletti, il presidente comunale di Perugia Francesco Nicolini e tutta la Federcaccia Umbra rivolgono le più sentite condoglianze ai familiari e a quanti lo hanno conosciuto. "Schietto, diretto e profondamente amante della caccia con il cane da ferma – ricordano da Federcaccia –, con idee innovative che sino all’ultimo ha messo a disposizione di Federcaccia nel ruolo di consigliere provinciale e comunale della Federcaccia di Perugia. Una malattia improvvisa e impetuosa lo ha travolto e portato in cielo, dove siamo certi rincontrerà tutti i suoi ausiliari a quattro zampe e compagni di avventura".