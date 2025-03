Addio a Gianni Censini. Segretario della Cisl in una fase “difficile“

Addio a Giovanni Censini ex segretario della Cisl, deceduto a 88 anni. Detto Gianni, fu eletto segretario generale nel 1985. Era stato segretario generale della Fim di Terni. Dopo tre anni di presidenza del Comitato Inps, ha ricoperto il ruolo di segretario regionale della Fnp per chiudere la carriera come segretario dei pensionati Cisl di Terni. "Ci stringiamo – dice la Cisl – alla famiglia, ricordando le doti di combattente e contrattualista che lo hanno contraddistinto in una fase importante". I funerali di Censini (nella foto a sinistra con il segretario Fabiani) domani alle 10.15 a San Cristoforo.