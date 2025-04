Addio a Corrado Tiberi. Il malore fatale durante l’ultima cavalcata

Un malore fatale che ne ha provocato la caduta mentre stava passeggiando col suo adorato cavallo, in una mattinata di sole. La salma di Corrado Tiberi, il 64enne trovato morto giovedì 10 aprile durante una passeggiata a cavallo lungo il percorso verde tra le frazioni di Selci e Pistrino, è stata riconsegnata nelle scorse ore ai familiari per l’ultimo saluto. Questa mattina alle ore 10 si svolgeranno i funerali nella chiesa di San Giustino, paese dove viveva (con la moglie Marinella e la figlia Sofia). L’uomo era nato a Peglio, in provincia di Pesaro Urbino, ma da anni si era trasferito in Altotevere: lavorava come tecnico di manutenzione alle dipendenze della Muzi Betti, residenza per anziani di Città di Castello. In queste ore è immenso il cordoglio in Altotevere e in Valtiberina per l’improvvisa scomparsa di Tiberi, grande appassionato di cavalli: aveva gareggiato anche con la Nazionale di Endurance. A raccogliere il sentore del mondo sportivo è la Fise Umbria in un messaggio reso pubblico con parole cariche di commozione: "Corrado, un uomo e il suo sorriso, sempre a disposizione di tutti e dell’associazione che insieme a molti altri ha contribuito a far crescere. Uno dell’associazione, l’Equestre Valtiberina, ha consentito di raggiungere mete importanti. Corrado era un cavaliere di esperienza che ha fatto parte della nazionale italiana di endurance e che amava questo sport e i suoi cavalli. Ti penseremo all’eremo o a Pian della Capanna per il 26 dicembre, ma ti penseremo sempre quando parleremo di endurance e di cavalli. Uno di noi, tra i molti, che con un sorriso sistemava tutto e ripartiva", scrive la Fise Umbria. Anche dalla vicina Sansepolcro è vivo il ricordo di Corrado, "sorridente, felice durante le passeggiate e le gare con il suo kep bianco".

L’ultima passeggiata di Corrado è stata quella di giovedì mattina quando purtroppo è stato ritrovato privo di vita. L’allarme era scattato attorno alle ore 11,30 nella zona lungo il percorso verde a Selci dove alcuni passanti avevano notato un cavallo in libertà con la sella montata. Poco distante dall’animale è stato ritrovato accasciato a terra, (col casco regolarmente indossato), il corpo senza vita di Tiberi. Lungo il sentiero che costeggia il fiume Tevere erano arrivati i medici del 118 che hanno tentato il possibile per rianimarlo, ma purtroppo senza esito. Sul posto anche gli agenti del commissariato di polizia di Città di Castello per gli accertamenti del caso.