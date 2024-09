Ad Assisi i ’Costruttori di Pace’. Domani l’incontro alla Domus. Poi la Marcia da Santa Maria

In un momento nel quale la tensione sale in tutto il mondo, Assisi si appresta ad accogliere domani la Marcia della Pace e della Fraternità per cercare di fermare una spirale che rischia di giungere a un momento di non ritorno. Giornata che sarà caratterizzata, alle 9.30 dall’incontro nazionale delle costruttrici e dei costruttori di Pace alla Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli da dove, alle 15 partirà la marcia che si concluderà alle 17 in piazza del Comune ad Assisi.

Per la giornata di domani sono state previste limitazioni alla viabilità. Così è stabilito il divieto di sosta e zona rimozione per tutti i veicoli dalle ore 10 alle ore 17 e comunque sino al termine della manifestazione, a Santa Maria Degli Angeli e ad Assisi, in Piazza Garibaldi, Piazza Porziuncola, Via Patrono d’Italia,Viale Giovanna di Savoia Regina dei Bulgari, Viale Marconi, Borgo San Pietro, Piazza Giovanni Paolo II, Piazza San Pietro, Piaggia San Pietro, Piazzetta Bonghi, Via Frate Elia, Piazza Inferiore S. Francesco, Largo Gregorio IX, Via Padre Domenico Stella, Via Giorgetti, Via San Francesco, Via Fortini, Piazzetta Verdi, Via Portica e Piazza del Comune.

Circolazione interdetta, dalle 14 lungo le strade di collegamento fra Santa Maria degli Angeli e Assisi, quelle cioè percorse dai marciatori. Dalle 15 di domani sarà istituito, in Assisi, il senso unico ascendente in Via Borgo san Pietro, Via Sant’Apollinare, Via Giovanni da Bonino, Piazza del Vescovado e il senso unico alternato in via Sant’Agnese. Gli itinerari alternativi suggeriti per Assisi e per l’esodo dei partecipanti alla marcia sono quelli della S.R. 147 per Viole. Sono infine sospese, dalle 14 alle 17 tutte le occupazioni di suolo pubblico dei pubblici esercizi ed attività commerciali, con tavoli, seggiole, ombrelloni e fioriere in Piazza del Comune.