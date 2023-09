Ad Antonella Romani le redini della Lega orvietana

ORVIETO E’ Antonella Romani (nella foto con Matteo Salvini) la commissaria per la Lega dell’Orvietano dopo le dimissioni del segretario Davide Melone. La nomina è arrivata dal segretario provinciale David Veller. "Solo grazie all’apporto di persone che credono realmente nei valori della Lega di Matteo Salvini potremo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati – commenta Veller –. Entusiasmo e voglia di fare devono guidare un lavoro di squadra capace di coinvolgere tutti i militanti della sezione, ognuno in base alle proprie competenze. In ambito locale l’attività di un partito si manifesta anche attraverso la promozione di iniziative, lo sviluppo di progetti condivisi con la comunità, l’attenzione rivolta alle famiglie e alle imprese, l’impegno costante e disinteressato nel perseguire il bene comune. Sono convinto che Antonella Romani, docente di scuola primaria e militante di lungo corso, sia la persona giusta per intraprendere un nuovo percorso e guidare con rinnovato entusiasmo la Lega a Orvieto e nel suo comprensori". "È con entusiasmo che mi appresto a vivere questa nuova sfida – afferma Romani –. Il mio impegno e la mia dedizione saranno massimi in un territorio dove la Lega ha ancora ampi spazi di crescita. Credo fortemente nel lavoro di squadra: l’apporto di simpatizzanti, sostenitori, militanti e il sostegno dei nostri rappresentanti politici a tutti i livelli risultano essenziali per il buon governo non solo a livello locale".