Acque dal Montedoglio: "L’accordo è a un passo"

MAGIONE "Siamo davvero ad un passo. L’accordo di programma tra Umbria e Toscana per l’utilizzo delle acque provenienti da Montedoglio per il lago Trasimeno in dirittura d’arrivo". Così ieri in tarda serata l’assessora regionale Simona Meloni, "Oggi pomeriggio - ha spiegato Meloni, insieme al capogruppo dem Cristian Betti e all’assessore Thomas De Luca, ci siamo riuniti online con l’assessora regionale toscana Stefania Saccardi, il Commissario straordinario per l’emergenza idrica Nicola Dell’Acqua e gli uffici tecnici della Regione Umbria e della Regione Toscana. È stata l’occasione per esaminare gli ultimi dettagli dell’accordo di programma e stilare un cronoprogramma serrato con gli ultimi passaggi istituzionali necessari per arrivare alla firma ufficiale. Abbiamo così messo in agenda un confronto con le Autorità di bacino dell’Italia Centrale e dell’Italia Settentrionale prima del passaggio conclusivo nelle rispettive Giunte regionali. Poi ci sarà la firma. Abbiamo anche affrontato il tema dei dragaggi e delle manutenzioni che il Commissario sta già calendarizzando. Sappiamo quanto tutto ciò sia importante per il Trasimeno, per questo il lavoro congiunto sarà incessante".