Acea Rugby Perugia. Il nuovo coach è Fabiani. Ecco tutto lo staff

Nuovo corso tecnico per l’Acea Rugby Perugia. Dopo l’amara retrocessione in serie B la società biancorossa ha deciso di ripartire dall’esperienza di Michele Fabiani ex tecnico della Lazio e con un passato importante da atleta. Fabiani è già al lavoro all’impianto sportivo di Pian di Massiano. "Ho scelto Perugia - dichiara il neo coach biancorosso - perché ho trovato il giusto entusiasmo e la voglia di fare bene". Paolo Macchioni vice e Salvatore Turco preparatore atletico. I dirigenti: Carlo Gagliardoni, Claudio Epifani e Stefano Rossetti.