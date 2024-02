Accordo con l’Inps

TERNI Firmato il protocollo d’intesa tra la direzione provinciale dell’Inps, rappresentata dal direttore Savino D’Elicio Di Chio, e i Centri Antiviolenza della provincia di Terni. " L’accordo è l’estensione, in tutta la provincia, della precedente positiva sperimentazione siglata nel novembre 2019 con il Centro Antiviolenza di Terni - spiega l’Inps – . Nato nell’ambito del progetto “L’Inps è con le donne”, promosso dal Comitato unico di garanzia dell’Inps con l’obiettivo di fornire sostegno alle donne che trovano supporto nei Centri Antiviolenza, il protocollo è finalizzato ad agevolare l’accesso ai servizi ed alle prestazioni erogate dall’Istituto alle donne vittime di violenza ed ai loro figli". Sono intervenuti il prefetto Giovanni Bruno, il procuratore Alberto Liguori, il questore Bruno Failla, la presidente della Provincia, Laura Pernazza, "che hanno confermato l’importanza di costruire una rete tra le Istituzioni per “raggiungere”, in particolare, quell’utenza fragile alla quale l’Inps può fornire un aiuto tangibile". Intervenute anche la viceindaca di Narni Alessia Quondam Luigi, l’assessora alle pari opportunità del Comune di Terni, Viviana Altamura, Maria Stella Ranaudo, comandante del Nucleo Operativo della Guardia di Finanza e le rappresentanti della Croce Rossa Italiana.