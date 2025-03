Accademia. Pietro Vannucci. Ora il restyling

Nei prossimi mesi l’Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" procederà ad un significativo intervento di restauro e risanamento conservativo del complesso di San Francesco al Prato, dove ha sede l’Istituzione di alta formazione. Ad annunciarlo ieri in giunta è stato l’assessore ai lavori pubblici ed infrastrutture Francesco Zuccherini che ha presentato la delibera con cui il Comune di Perugia, proprietario dell’immobile, ha autorizzato l’Aba all’effettuazione dei lavori.

L’intervento, per un importo complessivo di 3,7 milioni di euro interamente a carico dell’Accademia, è finalizzato al recupero ed al consolidamento strutturale del fabbricato che costituisce “l’ala ovest” del complesso monumentale, suddiviso in tre piani, di cui due fuori terra che affacciano sul chiostro interno ed uno seminterrato sottostante, attualmente in avanzato stato di degrado anche a seguito dell’inagibilità della struttura dichiarata dopo il sisma del 1997. Grazie al progetto proposto Aba garantirà l’aumento delle aule e dei laboratori funzionali allo svolgimento delle attività didattiche.

"Si tratta di un intervento strategico per la città di Perugia – sottolinea l’assessore Zuccherini – perché l’Accademia di Belle Arti rappresenta, insieme agli altri Istituti di Alta Formazione come Università degli Studi, Università per Stranieri e Conservatorio Morlacchi, una delle eccellenze della città. Inoltre l’intervento che, ricordiamo, sarà interamente a carico dell’Accademia consentirà di recuperare alla fruibilità una struttura, ossia l’ala ovest, da tempo inutilizzabile a causa del terremoto del 1997"