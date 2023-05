"Abbiamo dato il massimo ma non è bastato, dispiace"

TREVI – Mentre i sostenitori del neo-sindaco Gemma continuavano a festeggiare anche in piazza del Comune, clima opposto, pur senza eccessive tragedie, al Comitato della lista "Trevi Bene Comune", del candidato sindaco del centrosinistra Giuseppe Rosichetti (nella foto). "Ribadisco i complimenti – ha detto Rosichetti – al neo-sindaco di Trevi Ferdinando Gemma, al quale auguro un buon lavoro".

Rammarico per questo risultato?

"Non sono certo contento ma, io e tutti coloro che hanno lavorato per questa consultazione elettorale ce l’abbiamo messa tutta ma devo constatare che il lavoro, la passione e l’impegno costante da parte di tutti non è bastato. Voglio dire che, anche se dispiace l’esito, nessuno di noi ha motivo di recriminare. Non siamo riusciti, abbiamo sfiorato l’impresa, ringrazio tutti per la fiducia convinti di aver fatto del nostro meglio nel tentativo di dare a Trevi quella continuità governativa che durava da 50 anni"

Pensava potesse andare diversamente?

"Da quando ho dato la disponibilità alla mia candidatura ero consapevole della sfida che ci aspettava. Tutti convinti di aver fatto campagna elettorale al massimo delle nostre possibilità ma, come ho detto, non è bastata. Il nostro impegno e correttezza resteranno tali anche sui banchi del consiglio comunale".

Ecco le altre preferenze: Dalila Stemperini 420; Sandro Mignozzetti 343; Nicola Terenzi 255; Roberto Venturini 241; Erica Nocchi 204; Nadio Beddini 190; Daniela Pinchi 184; Valentina Cuccagna 175; Pamela Marcelloni 175; Palmiro Di Cesare Samuele Ferri 36; Marco Trivelli 30.

C.Lu.