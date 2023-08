"Abbattimento Barriere a Gualdo Tadino: Piano Presciutti"

Il piano complessivo per

l’abbattimento delle barriere architettoniche, per il decoro e la piantumazione urbana è stato illustrato dal sindaco Massimiliano Presciutti, dal vice Marco Parlanti e dall’assessore ai lavori

pubblici, Jada Commodi (nella foto).

Respinte le "polemiche

sterili e prive di fondamento anche scientifico", si è voluto "fare chiarezza": c’è un piano per mettere a dimora 1.500 alberi in aree urbane (nei perimetri dell’ex stadio e dello stadio, nell’area per gli spettacoli viaggianti e del Biancospino); 100 sono stati già piantati.

Iin via XXIV maggio, dove tempo fa cadde un grande albero, "si sta facendo un lavoro meticoloso e puntuale con l’ausilio di professionisti", a breve gli esiti ed un

progetto, "nel rispetto della legge".

L’assessore Comodi ha parlato del piano per eliminare le barriere architettoniche nel viale Don Bosco e vie Matteotti, Roma, XXV Aprile, Pascucci, Moro. I lavori in via XXIV Maggio sono "complementari" con quelli del Polo intermodale attivando il nuovo ascensore tra le piazze Sbarretti e Beato Angelo. Sul tema, il gruppo di naturalisti contrari affermano che le loro "non sono polemiche non fondate su dati scientifici" e dicono che "gli stessi agronomi nel primo stralcio hanno dovuto riconoscere che solo 2 platani su 24 erano pericolosi".

A.C.