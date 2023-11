A tutto vintage con “La terra dei mercanti“

Vintage, modernariato, antichità e collezionismo: sarà davvero un viaggio nel tempo e nel gusto, dallo stile antico del XIX secolo al Novecento, con i raffinati anni ‘20, il rockabilly degli anni ’50, gli psichedelici anni ‘60 e poi i coloratissimi anni ’70, la disco fever anni ’80. Torna all’Umbriafiere di Bastia Umbra “La Terra dei Mercanti“ che si terrà domani (dalle 9.30 alle 19.30) e domenica (dalle 9 alle 19). Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del vintage, tra modernariato, antichità, collezionismo con oltre 250 gli espositori provenienti da tutta Italia e un’ampia offerta rivolta agli appassionati più esperti e ai curiosi: ci saranno arredi e complementi di arredo d’antichità – da fine ‘800 fino a inizio ‘900 – e di modernariato, con tutto quello che ha fatto la storia delle seconda metà del Novecento, come jukebox, sedie da barbiere, tavoli in formica, poltrone sferiche anni ’60 e frigoriferi Coca Cola; e ancora, collezionismo a tema militare, bottiglie di liquore di porcellana, tavoli da biliardo d’epoca, vinili, fumetti, radio, orologi Swatch e Rolex, monete, giocattoli e un’intera area della fiera dedicata al modellismo dinamico, con una grande stazione ferroviaria di 300 metri ricostruita nel dettaglio per i trenini d’epoca. Ampio spazio anche al settore vintage, con di abbigliamento, borse, occhiali da sole e altri accessori protagonisti della moda dagli anni ’20 agli anni ’80 e oggetti da collezione difficili da trovare. Per gli appassionati di cartaceo antico tornano espositori specializzati in stampe, carte geografiche e libri antichi.