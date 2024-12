A spasso tra storie e leggende con il Grand Tour

A spasso in città tra luci e colori, alla scoperta di curiosità, storia, arte e tradizione. Tornano le visite guidate di “Gran Tour Perugia“ tra i tesori d’arte della Galleria Nazionale dell’Umbria, un viaggio ai tempi della famiglia Baglioni e un percorso fra i presepi artigianali di Borgo Sant’Antonio. Si inizia questo sabato alle 16 con la visita alla mostra “L’età dell’oro” alla Galleria Nazionale, un percorso tra le opere di antichi maestri in dialogo con i capolavori di artisti contemporanei uniti dal filo conduttore dell’oro. Domenica alle alle 16 spazio a “La dinastia dei Baglioni” per conoscere cavalieri, dame e figure nobiliari che facevano parte della signoria dei Baglioni di Perugia. La passeggiata si snoda nel quartiere della casata perugina, Colle Landone, oggi assorbito nei sotterranei della Rocca Paolina, con la narrazione dall’ascesa della stirpe fino al declino. Inoltre dal 26 dicembre al 6 gennaio alle 16.30 si va alla scoperta degli “Scorci di Natale a Borgo Sant’Antonio” attraversando un rione ricco di bellezza, arte e storia tra la chiesa di Santa Maria Nuova, l’oratorio di San Giovannino, vero e proprio gioiello nascosto, il cinquecentesco oratorio di Sant’Antonio Abate, la piazzetta del Porcellino, crocevia di sacro e profano, la chiesa di Sant’Antonio Abate, con l’apertura straordinaria della cripta, e la Cereria Medievale per un tuffo nell’artigianato d’altri tempi, lungo la via dei Presepi.

C’è anche la possibilità di regolare una Gift card natalizia, personalizzabile e subito pronta, informazioni e prenotazioni alle visite guidate al 371.3116801 (anche WhatsApp)