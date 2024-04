A Sigillo si ricandida il sindaco Fugnanesi

GUBBIO – Si muove anche la politica lungo la fascia appenninica a ridosso del territorio eugubino per individuare i candidati a sindaco in vista delle amministrative dell’8 – 9 giugno. Per ora si parla di tre conferme ed una novità. La prima arriva da Sigillo dove domenica scorsa presso l’Hotel Dominus il sindaco Giampiero Fugnanesi ha incontrato la cittadinanza annunciando, dopo il punto su quanto fatto in questi cinque anni di amministrazione, la propria ricandidatura a sindaco per il secondo mandato. Utilizzando la proroga, si andrebbe invece verso il terzo mandato per Andrea Vergari per il comune di Scheggia e Pascelupo, ed Andrea Coppari per Costacciaro, altro gioiellino del parco del Monte Cucco. Novità invece per Fossato di Vico, dove Monia Ferracchiato avrebbe deciso di non ripresentarsi lasciando spazio al suo vice Lorenzo Polidori. "Annuncio la mia candidatura a sindaco di Fossato di Vico per le prossime elezioni – annuncia infatti Polidori in suo comunicato – spinto dal forte attaccamento a questo territorio". Localmente invece, in attesa di chiudere eventuali rapporti ancora aperti, si batte capoluogo frazioni, per conoscere, farsi conoscere ed acquisire proposte.