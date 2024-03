A Palazzo Coelli mostra permanente sull’arte del merletto

ORVIETO - Una mostra permanente per rendere omaggio ad un’arte antica creata solo da esperte mani femminili. È quella del merletto di Orvieto, la cui storia si è iniziata a tessere negli ultimi anni dell’Ottocento e che, finalmente, ha trovato casa negli spazi espositivi di palazzo Coelli, sede della fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto. È qui che, come annunciato, mercoledì 27 marzo è stata inaugurata la mostra permanente che porta in esposizione oltre sedici manufatti che resteranno visibili ad ingresso libero dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 17, e su richiesta in altri orari. L’iniziativa nasce su impulso del Lions Club che porta così a compimento un progetto significativo che omaggia una delle tradizioni uniche della cultura e della storia della città. Il merletto non è solo frutto di una grande abilità manuale, ma rappresenta il fascino e la sensibilità di qualcosa da mostrare e conservare. Lo era per le antiche dame così come per le nonne.