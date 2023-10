A novembre via ai cantieri per la rigenerazione urbana

Prenderanno il via a metà novembre i cantieri per la rigenerazione urbana della città, un piano straordinario di interventi finanziato con 5,6 milioni di euro del Pnrr. Tre le macro zone interessate: la riqualificazione di piazza del Mercato Vecchio, con realizzazione di una rampa di accesso pedonale dalla sottostante Via Cesia al nuovo parcheggio nella zona di San Carlo. Il secondo intervento prevede la riqualificazione di Via Menecali, da Pozzo Beccaro al Tempio della Consolazione, un’opera connessa con altri lavori in corso di realizzazione o ultimati, eppur richiamati per dare organicità a quanto si sta mettendo in atto: si tratta del parco degli olivi della Consolazione e della sistemazione e illuminazione del viale della Serpentina, in fase di attuazione, e del parco della Consolazione, già ultimato. La terza opera è sulla viabilità di collegamento pedonale tra lo sbarco dei nuovi ascensori in Via Termoli fino ai giardini pubblici “Oberdan“: verranno eliminate le fontane sottostanti agli “Amici dell’Orto“, con la costruzione di un sottopassaggio e l’installazione di un ascensore che sbarcherà ai giardini. L’intervento è stato messo in connessione con gli altri previsti nella stessa zona: il doppio ascensore di risalita da Porta Orvietana, in corso di costruzione; il percorso ciclo-pedonale Giro di Todi da Porta Perugina a Porta Orvietana, in fase di gara; e la ripavimentazione di Via Ciuffelli e Via Mazzini già ultimata.