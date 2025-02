A “Narrazioni“ c’è il giornalista e scrittore Lirio Abbate

CASTIGLIONE DEL LAGO - A “Narrazioni: storie, racconti, scritture“, sabato 15 alle 17 nella suggestiva cornice della Sala del Teatro di Palazzo della Corgna, arriva il giornalista e scrittore Lirio Abbate con il suo ultimo lavoro “I diari del boss - Parole, segreti e omissioni di Matteo Messina Denaro“ edito da Rizzoli. Modera l’incontro il giornalista Italo Carmigiani. L’iniziativa, promossa dal Comune con l’associazione “Parole In Corso Aps“ e la Biblioteca comunale, si conferma un punto di riferimento per tutti gli amanti della lettura e dell’approfondimento culturale. La vice sindaca Andrea Sacco ha evidenziato l’importanza della manifestazione, sottolineando come “Narrazioni“ non sia solo un’occasione di intrattenimento, ma anche uno strumento per stimolare la riflessione e la crescita culturale della nostra comunità. "Questi eventi – spiega la vicesindaca – rappresentano un’opportunità fondamentale per avvicinare più persone ai libri e alla cultura, creando occasioni di confronto e approfondimento di grande valore sociale e formativo".