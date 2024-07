A Gubbio l’effetto-tennis. Oltre 700 sulla terra rossa per il ’Memorial Ledda’

Si è conclusa domenica sera la settima edizione dell’Itf World Tour “Città di Gubbio” - Memorial Francesco Ledda, il torneo che si è svolto al Circolo Tennis Gubbio di via Leonardo da Vinci che ha portato la città eugubina all’interno del panorama sportivo internazionale. In una finale tutta italiana è stato Gabriele Pennaforti, romano classe 2000, a portarsi a casa il trofeo, imponendosi sul connazionale Samuele Pieri per 6-0 6-2. Una kermesse che ha portato alla città visibilità in termini sportivi e non solo: visto l’ingente flusso di persone registrato nella settimana dedicata al torneo il risvolto positivo si è registrato anche per quanto riguarda il turismo, che nelle ultime settimane stenta a decollare forse anche a causa del grande caldo. La manifestazione è stata ambita; oltre 700 gli iscritti sul portale della federazione internazionale, vista l’importanza del montepremi e dei punti ATP messi in palio (1 per ogni passaggio di turno e 15 per la vittoria finale). Una settimana di tennis, dunque, che è stata accolta con particolare entusiasmo anche dagli eugubini, che nel corso dei sette giorni hanno assiepato gli spalti del Circolo Tennis Gubbio: peccato per l’eliminazione al primo turno di Andrea Militi Ribaldi, tennista eugubino che riceve sempre il supporto del pubblico di casa. L’apice, comunque, lo si è raggiunto nella serata di domenica per la finale del torneo. Alla cerimonia di premiazione hanno preso parte il sindaco di Gubbio, Vittorio Fiorucci, il presidente del Circolo Tennis Gubbio, Riccardo Capannelli, il presidente FITP Umbria, Roberto Carraresi, il direttore del torneo Luca Ceccarelli, il presidente del Circolo Tennis Cantiano, Vincenzo Padovani e i rappresentanti dei principali sostenitori dell’evento Avvera Csf Group, Colabeton, Romeo auto, Tecnoservice nelle persone di Andrea Bedini, Riccardo Anemone, Paola Colaiacovo, Riccardo Saldi e Riccardo Bei. Forte la soddisfazione degli addetti ai lavori e dei volontari che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento, che si conferma come tra i più attesi dell’estate a Gubbio.