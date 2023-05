A Fratta Todina la ’Camminata della Speranza’

FRATTA TODINA - Torna l’appuntamento con la tradizionale ’Camminata della Speranza’, giunta alla 32esima edizione. Un momento di condivisione importante, per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della disabilità e condividere i frutti del servizio realizzato, ormai da tanti anni, dal ’Centro Speranza’ di Palazzo Altieri. L’appuntamento è per domenica, alle ore 8, presso l’area sosta camper di Monte Castello di Vibio, raggiungibile con il servizio navette dal parcheggio comunale di Fratta Todina. Sei chilometri in tutto, con arrivo previsto intorno alle 12 proprio nel borgo frattigiano: accanto alle famiglie di bambini, ragazzi ed adulti disabili ci saranno le Istituzioni, i sindaci della Media Valle del Tevere, con il supporto dei volontari della Protezione Civile del Gruppo di Monte Castello di Vibio e Fratta Todina, de La Rosa dell’Umbria e "Marsciano 2004", oltre al Comitato Croce Rossa Italiana di Deruta Torgiano e alla Confraternita di Misericordia di Marsciano. "La Camminata della Speranza - ha detto la direttrice Suor Maria Stella Bordacchini - rappresenta un momento significativo per promuovere una società dell’inclusione e della tenerezza nel rispetto della dignità di ogni persona. Vogliamo incoraggiare le Istituzioni a crescere in questa dimensione di attenzione e operatività concreta nei riguardi di chi ha più bisogno". Il Centro Speranza è stato fondato nel 1984 dalla Congregazione delle Suore Ancelle dell’Amore Misericordioso. In regime semi-residenziale diurno riabilitativo e socio-riabilitativo ed educativo la struttura accoglie circa 70 tra bambini, ragazzi e adulti con situazione di salute complessa in cui possono coesistere disabilità senso-motorie, cognitive, disturbi del comportamento eo ritardi del neurosviluppo.

S.F.