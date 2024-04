A Castelluccio termometro a –6. E cade la neve

CASTELLUCCIO DI NORCIA Ieri mattina Castelluccio si è presentato imbiancato (nella foto di Scenari Digitali). Dopo un inverno avaro di precipitazioni, con qualche spolverata di neve e l’anticipo d’estate della settimana scorsa, è arrivato puntuale l’annunciato colpo di coda dell’inverno anche in Umbria, con pioggia e neve sopra i 1200 metri di quota e temperature basse. Addirittura abbondantemente sotto lo zero sull’arco appenninico; nella notte tra giovedì e venerdì a Castelluccio il termometro è sceso fino a -6 gradi. Imbiancato anche il monte Vettore. Freddo anche negli altri borghi della Valnerina con il termometro che ha sfiorato lo zero. Ma non finisce qui, perché si preannuncia ancora una situazione di maltempo diffuso che si protrarrà almeno fino a domenica, stando alle previsioni meteorologiche del Centro funzionale della Protezione civile regionale. Sui sibillini potrebbe ancora nevicare.