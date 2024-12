A Castel Viscardo la mostra sulla vita contadina di una volta

CASTEL VISCARDO Inaugurata la mostra “Alla scoperta della vita contadina, la gioia di rivivere le antiche tradizioni“. L’esposizione è allestita in tre spazi situati nel cuore del paese. La mostra offre un’occasione unica per ammirare una vasta collezione di attrezzi utilizzati nel mondo contadino del passato. Gli strumenti, perfettamente conservati e custodit, sono messi a disposizione da Veraldo Serranti, autentico cultore della cultura rurale e profondo conoscitore delle tradizioni legate alla vita agricola. Attraverso questi oggetti d’epoca, i visitatori potranno immergersi in un viaggio nel tempo alla scoperta della fatica, della creatività e della quotidianità che caratterizzavano la vita dei contadini di un tempo. Ad arricchire ulteriormente l’esperienza, all’interno della mostra sono esposte le straordinarie fotografie di Maria Assunta Pioli, fotografa per passione e volontaria della Croce Rossa di Orvieto. Dagli anni ‘90, Maria Assunta Pioli ha saputo immortalare con sensibilità i volti delle persone che vivono sull’Alfina e le tradizioni secolari che ancora oggi si tramandano.