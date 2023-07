A Bacanella c’è la rotatoria Eliminerà stop e code lungo la zona industriale

Altri 800mila euro per la rotatoria di Bacanella arrivano dal Pnrr. L’area lavori pubblici del Comune di Magione si è aggiudicata un ulteriore importante finanziamento con cui verrà realizzata la rotatoria di Bacanella che andrà a completare la viabilità in uscita dal raccordo Perugia-Bettolle. La nuova rotonda consentirà di eliminare anche l’ultimo stop ora presente per chi proviene da Bacanella in direzione Magione. Sarà inoltre uno degli accessi privilegiati verso la zona industriale e logistica, riducendo drasticamente il traffico pesante all’interno del centro abitato di Bacanella.

"Il tratto dove verrà realizzata la nuova rotatoria – commenta l’assessore ai lavori pubblici del Comune, Massimo Ollieri – ha assunto nel tempo un ruolo fondamentale nel sistema economico del nostro territorio portando anche qualche disagio sul fronte del traffico legato proprio al mancato completamento del sistema stradale. La rotatoria che realizzeremo grazie ai fondi del Pnnr, per i quali ringrazio l’ufficio e, in particolare, il responsabile Maurizio Fazi, elimina questa carenza consentendo maggior sicurezza e snellimento del traffico".

Il Comune di Magione si era già aggiudicato oltre 4 milioni di euro di finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza nei lavori pubblici e nell’innovazione digitale dell’ente. Per i lavori pubblici si ricordano in particolare: l’ampliamento, il miglioramento sismico ed energetico del nido comunale (1,4 mln) e il miglioramento sismico ed energetico delle scuole di Villa-Soccorso e San Feliciano (2,5 mln). Ma questa fondamentale infrastruttura strategica è di fatto il tassello che mancava al collegamento tra le due aree commerciali e industriali di Corciano e Magione così come era emerso da un innovativo studio urbanistico contenente una road map amministrativa per rendere ancora più attrattive e dinamiche le zone produttive dei propri territori. La ricerca, commissionata dalle due amministrazioni e realizzata dall’architetto Mauro Marinelli, aveva anche l’obiettivo di definire un potenziale brand in grado di assicurare la riconoscibilità di quest’area attraverso la sigla "Delta 9.3.1". Titolo che ha riassunto alcune fondamentali caratteristiche delle zone di Ellera, Taverne e Bacanella: la straordinaria accessibilità del corridoio disteso per nove km sul raccordo Perugia-Bettolle senza soluzione di continuità; la presenza di tre svincoli della superstrada, scorrevoli nei flussi grazie agli articolati sistemi di rotatoria; la caratterizzazione come "unicum" infrastrutturale-produttivo del territorio che nella forma richiama appunto il disegno di un "delta".