5mila euro di multe

Multe per un totale di cinquemila euro elevate dalla polizia municipale e dell’Asl ai titolari di cinque attività commerciali. "Anche durante il periodo delle festività natalizie - fa sapere il Comune – sono stati effettuati i controlli a tutela dei consumatori: personale della polizia, in collaborazione quello dellAsl- dipartimento di prevenzione - igiene alimenti e della nutrizione, nei giorni scors ha effettuato controlli congiunti finalizzati a verificare la conformità delle norme di igiene su prodotti alimentari in vendita in base al regolamento Ce, a garantire la conformità dei prodotti, a prevenire i rischi per la salute pubblica nonché il rispetto dell’indicazione dei prezzi".

"I controlli - continua l’amministrazione comunale – hanno portato all’accertamento di cinque violazioni amministrative nei confronti di altrettanti esercenti di attività di commercio di prodotti alimentari sia in sede fissa che su area pubblica. Sono state comminate complessivamente sanzioni per cinquemila euro".

"La proficua sinergia lavorativa con l’Asl - sottolinea il comando della polizia locale - già fattiva anche in altri ambiti altrettanto importanti quali l’igiene e la sanità pubblica nonché il benessere animale, consentono di elevare il livello qualitativo degli interventi con il fine ultimo dell’interesse della collettività".