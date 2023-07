5 studenti assunti con apprendistato, la sinergia tra scuola e imprese in Umbria L'Istituto Professionale di Todi e il Gruppo Angelantoni Industrie hanno stretto una sinergia per superare il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro. 5 studenti sono stati assunti con un contratto di apprendistato di primo livello. Un modello di formazione duale per conseguire titoli di studio e apprendere il mestiere sul campo.