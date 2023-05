Circolo tennis Città di Castello: che "Gioia"! Per la prima volta lo guida una donna

Città di Castello (Pg), 13 maggio 2023 - Il Circolo Tennis Città di Castello, si tinge di “rosa” con la elezione di Gioia Calagreti, 40 anni, la prima presidente donna che guiderà lo storico sodalizio sportivo (con oltre 50 anni di attività) fino al 2027 e sarà affiancata da altre rappresentanti donne e da un consiglio direttivo completamente rinnovato.

Curriculum di ferro: dal camice bianco della direzione dell’ospedale tifernate dove è dirigente medico ai campi in terra rossa e sintetico il passo è breve tanta è la passione per il tennis che la neo-presidente del Circolo ha sempre coltivato fin da bambina: numerosi i progetti in cantiere e le iniziative da portare avanti nel corso del mandato assieme ai consiglieri e soci del sodalizio che ha sede agli impianti Polisport in via Engels, con due campi in terra rossa scoperti e due coperti in sintetico.

"Ho accettato con grande entusiasmo la richiesta fatta da alcuni soci che mi hanno proposto di ricoprire questo ruolo. Devo ringraziare innanzitutto il mio predecessore, Corrado Monaco esperto e appassionato di tennis che ha rappresentato per tutti gli anni il nostro Circolo Tennis e che lo ha traghettato fino a questo punto in questi anni difficili anche legati al Covid", dice Calagreti. Che aggiunge: “Il Circolo Tennis annovera 73 soci, fra cui per ora 7 donne. Nel consiglio, oltre me c’è anche Annalisa Lelli ed insieme vogliamo lavorare per aumentare il numero di donne presenti, riprenderci le appassionate che ora non sono più iscritte, ricoinvolgerle".

"Apprendiamo con estremo piacere – ha precisato Roberto Carraresi, presidente del Comitato Regionale Umbria, Fipt - della recente nomina a presidente del “Circolo Tennis di Città di Castello Asd” della dottoressa Gioia Calagreti, che guiderà, con l’aiuto di un nuovo gruppo di appassionati dirigenti, il locale Circolo tennis. Dopo sedici anni della presidenza di Corrado Monaco, nostro caro amico personale e validissimo Consigliere Regionale, che ha portato il Circolo, insieme agli altri Consiglieri, ai vertici regionali, auguriamo alla neo-Presidente, di proseguire nella tradizione e potenziare quanto di buon già fatto. Sarà una delle otto donne alla guida dei Circoli di tennis e Padel della Regione, quattro nel tennis e quattro nel padel, su di un totale di 85 Affiliati".