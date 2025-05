Cantiere di Spoleto poco sicuro, lavoratori in quota a rischio: scatta una sanzione

Spoleto, 23 maggio 2025 - Mancata predisposizione di adeguati sistemi d’accesso ai luoghi di lavoro in quota, in violazione delle normative vigenti in materia di sicurezza: è l'irregolarità riscontrata in un cantiere edile nel centro di Spoleto, impegnato in lavori di ristrutturazione su un edificio danneggiato dal sisma del 2016.

E' quanto emerso da un controllo da parte dei Carabinieri e dell'Ispettorato del Lavoro di Perugia. Al termine dell’attività ispettiva, la titolare dell’impresa esecutrice dei lavori è stata denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica al Tribunale di Spoleto in quanto ritenuta responsabile della mancata predisposizione di misure per garantire la sicurezza dei lavoratori che operano sulle impalcature (erano invece in regola i due operai impiegati nel cantiere). Irregolarità per la quale è scattata una sanzione di circa 700 euro.

L’Arma dei Carabinieri, con l'occasione e visto il tragico primato dell'Umbria in materia di infortuni e morti bianche, sottolinea l’importanza del rispetto delle misure di sicurezza nei cantieri, soprattutto in contesti delicati come quelli legati alla ricostruzione post-sisma. Questo per garantire l’incolumità di tutti i lavoratori coinvolti.