Coltivano piante di cannabis alla fattoria didattica: scatta il processo

Gubbio, 22 gennaio 2024 - Chi in terrazza, chi in serra. E c'è chi sceglie la fattoria didattica. Una donna di 67 anni e un uomo di 33 anni sono stati ritenuti responsabili della coltivazione di piante di cannabis nella fattoria didattica di Santa Cristina a Gubbio.

Per i due è scattato il processo. "In concorso tra loro – si legge in una nota della procura di Perugia – presso i terreni di proprietà della fattoria didattica in località Santa Cristina coltivavano piante di cannabis contenute in cinque vasi oltre ad altre tre piante presso la stessa fattoria didattica".

I due sono stati accusati anche del furto aggravato della fotocellula dei militari del Nucleo carabinieri forestali di Valfabbrica, che serviva a controllare i movimenti che avvenivano all'interno della fattoria, relativi alla coltivazione della cannabis. I fatti sono avvenuti l'estate scorsa.