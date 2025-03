Botte e minacce alla compagna: lei lo denuncia. Scatta il divieto di avvicinamento

Foligno, 1 marzo 2025 - Divieto di avvicinamento e comunicazione con la persona offesa, a carico di un 22enne, ritenuto responsabile del delitto di violenza privata, minacce, lesioni personali e danneggiamento nei confronti della ex compagna. Dagli accertamenti investigativi esperiti dai poliziotti di Foligno (coordinati dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Spoleto) è emerso che l’indagato, a causa della estrema gelosia, si era lasciato andare a minacce e aggressioni verbali contro la donna. La vittima aveva dovuto subire anche atti di controllo da parte dell’uomo che, in un episodio, le aveva strappato di mano il telefono per controllare con chi avesse avuto contatti, per poi buttare il cellulare a terra e danneggiarlo con un martello. In un’altra circostanza, era passato dalla violenza verbale a quella fisica, perpetrando una vera e propria aggressione e provocando alla compagna lesioni personali giudicate guaribili in 7 giorni. Per questo, esasperata dalla situazione, la donna ha deciso sporgere querela alla Polizia. Così dopo le indagini e l'accertamento dei fatti, è scattata la misura cautelare. Inoltre, all’indagato è stato prescritto di astenersi da qualsiasi forma di comunicazione con la persona offesa e, al fine di assicurare il rispetto del provvedimento, è stata disposta l’applicazione di un dispositivo di controllo elettronico.