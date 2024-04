Atti vandalici e furti: denunciati sette giovani, tra cui tre minori

Perugia, 29 aprile 2024 - Sono stati identificati e denunciati dai Carabinieri i sette giovanissimi (tre minorenni) che l'altra notte hanno seminato il panico nel centro storico di Perugia, a suon di atti vandalici e furti in abitazioni. Gli uomini dell'Arma, allertati dai residenti, hanno inseguito la baby gang per i vicoli dell'acropoli. I giovani vandali sono stati trovati in possesso di oggetti, tra cui alcuni monili in oro, di cui non hanno saputo giustificare il possesso. Così con l’ausilio della Questura di Perugia, sono stati accompagnati in via Ruggia, sede del Comando Provinciale dell’Arma.

Gli accertamenti che ne sono conseguiti hanno permesso di stabilire che i fermati corrispondevano agli autori di almeno due furti in abitazioni di via Matteoli. Nel corso degli approfondimenti investigativi è emerso che uno dei fermati, 23enne di origini tunisine, senza fissa dimora, era gravato da un provvedimento di espulsione emesso dal questore, motivo per cui è stato accompagnato al Centro di Permanenza per il rimpatrio di Roma per i successivi adempimenti.

Al termine delle attività di polizia giudiziaria, i 7 giovani sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i Minorenni e alla Procura della Repubblica di Perugia per il reato di furto in abitazione in concorso.