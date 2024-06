Aeroporto San Francesco d'Assisi: arrivano i voli per Lampedusa e Lamezia Terme

Perugia, 3 giugno 2024 - Con un bilancio più che in salute, l'incremento record di passeggeri tra i più alti d'Europa, adesso allo scalo umbro San Francesco d'Assisi arrivano altri due voli delle vacanze. La compagnia Aeroitalia ha inaugurato la nuova rotta Perugia-Lampedusa, con voli saranno operati ogni sabato fino al 5 ottobre prossimo. Taglio del nastro anche per i collegamenti tra Perugia e Lamezia Terme, programmati con due frequenze settimanali fino al prossimo 15 settembre. Due tratte che arricchiscono il network Aeroitalia da/per il “San Francesco d’Assisi”, che oltre alle rotte su Milano Bergamo e Linate offrirà da oggi nuovi servizi verso il sud Italia. Inoltre, da oggi il vettore riattiverà anche i voli tra Perugia e Olbia, per arrivare ad un totale di 5 destinazioni e 24 voli settimanali operati da/per lo scalo umbro.

Gaetano Intrieri, AD di Aeroitalia, dichiara “Sono lieto di inaugurare ulteriori rotte che partiranno dall’aeroporto di Perugia per la Summer24. Con l'introduzione di questi voli, Aeroitalia consolida ulteriormente la sua espansione in Italia, assicurando viaggi più accessibili e sostenibili. L'apertura di questi nuovi collegamenti aerei permetterà di stimolare l'economia locale, sia direttamente con Aeroitalia che nel più ampio settore del turismo.”

“Con i nuovi collegamenti Aeroitalia - ammette il direttore dello scalo, Umberto Solimeno - consolidiamo una stagione ricca di connessioni per il nostro aeroporto, che in questi mesi estivi gestirà fino a 120 voli di linea settimanali. Siamo felici che la compagnia Aeroitalia abbia deciso di investire sull’Umbria, aumentando il network di destinazioni ed in particolare fornendo collegamenti con Lombardia, Sardegna, Calabria e Sicilia. Per continuare a crescere anche nella qualità dei servizi erogati e nell’ambito del programma di sviluppo dell’infrastruttura abbiamo recentemente annunciato ulteriori nuovi servizi che andranno a migliorare viabilità, parcheggi, servizi e comfort per i passeggeri ed utenti dello scalo".