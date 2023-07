A Perugia disinfestazione di alcune strade dopo un caso di Dengue: ecco la mappa

Perugia, 1 luglio 2023 - Un trattamento di disinfestazione "urgente" contro le zanzare sarà fatto in alcune vie di Perugia come prevenzione dopo la diagnosi di Dengue fatta per un turista di ritorno da un viaggio in centro America e ricoverato all'ospedale del capoluogo umbro.

Lo ha annunciato il Dipartimento di prevenzione di Igiene e sanità pubblica dell'Usl Umbria 1. Domani dalle 2 alle 6 la disinfestazione sarà compiuta nell'area dove risiede il cittadino. Trattamento "importante per ridurre la popolazione delle zanzare presenti nella zona ed in particolare della zanzara tigre (Aedes albopictus) che è potenzialmente in grado di trasmettere il virus Dengue - spiega ancora l'azienda sanitaria". A eseguirlo saranno gli operatori disinfettori del servizio controllo organismi infestanti del Servizio igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 1.

Ecco le strade interessate: nelle aree tra via del Coppetta, via Serafino Siepi, via del Lauro (una parte), via Francesco Maturanzio, Piaggia Colombata, via Giovan Paolo Lancellotti, via Orazio Antinori, via Lorenzo Spirito Gualtieri, via del Piscinello (una parte), via Ruggero D'Andreotto oltre a questo trattamento contro le zanzare alate sarà eseguito un trattamento delle caditoie stradali con un prodotto larvicida.