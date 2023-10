Tre titoli internazionali di kickboxing verranno assegnati ad Arezzo

Arezzo, 12 ottobre 2023 – Due titoli europei, un titolo intercontinentale e un titolo italiano di kickboxing verranno assegnati in terra d’Arezzo. La data fissata sul calendario è domenica 26 novembre quando il palasport Estra “Mario d’Agata” ospiterà la ventiseiesima edizione de “Le stelle del ring” che, organizzato dal Team Jakini con il patrocinio del Comune di Arezzo, vedrà sfidarsi alcuni dei migliori atleti del panorama nazionale e internazionale. Questo gran galà degli sport di combattimento proporrà infatti ben tredici incontri professionistici a partire dalle 17.00 e troverà il proprio cuore nella consegna di quattro cinture, andando a rinnovare uno degli appuntamenti maggiormente attesi e partecipati dagli appassionati di kickboxing.

I riflettori sono orientati soprattutto su Daniel Velea del Team Jakini che avrà l’occasione di combattere davanti al pubblico amico per la vittoria del titolo italiano WKN nei -75kg contro Isuf Mihail della palestra Power Gym Craiova, sostenuto a bordo ring dai consigli del suo allenatore Nicola Sokol Jakini. Gli incontri di maggior prestigio termineranno invece con l’incoronazione di due nuovi campioni europei WKN in campo maschile e femminile, con l’italo-albanese Franc Agalliu che sfiderà il francese Gabriel Sammour nei pesi medi e con la francese Ines Pilutti che incrocerà i guantoni con l’albanese Joana Kiptiu nei pesi mosca. Un’ulteriore sfida di carattere internazionale vedrà opposti il rumeno Tolea Ciumac e l’italiano Sebastian Silicato per l’assegnazione del titolo intercontinentale ETF nella categoria supermassimi. Il programma sarà scandito anche dagli incontri di altri atleti del Team Jakini quali Antonio Baiculescu, Lorenzo Corsetti, Lorenzo Mattani e Sebastian Vasilovici che, nel corso della serata, vivranno l’occasione di misurarsi in un evento di assoluto livello direttamente nella loro città. Ad arricchire ulteriormente “Le stelle del ring” sarà il concerto dal vivo di Poni, tra le più amate e seguite cantanti albanesi che da anni è ai vertici delle classifiche musicali del suo Paese e che vanta un curriculum con sette album e centinaia di concerti in tutti i continenti. Per ulteriori informazioni e per prevendite è possibile scrivere alle pagine facebook delle palestre Fit&Fight Subbiano e Fight Gym Arezzo, o sulla pagina facebook del Team Jakini Kick Boxing. «“Le stelle del ring” - commenta Nicola Sokol Jakini, - è un evento di spessore sempre più internazionale e, a confermarlo, sarà la presenza di alcuni dei migliori atleti del panorama italiano e europeo. All’adrenalina e allo spettacolo della kickboxing si aggiungerà eccezionalmente anche la musica dal vivo con la serata che permetterà di assistere al concerto live di Poni».