Ternana, cessioni eccellenti: Partipilo al Parma e Di Tacchio al SudTirol

Terni, 5 luglio 2023 – Comincia con due cessioni “eccellenti” la nuova gestione della Ternana Calcio di cui, una settimana fa, era stato annunciato il passaggio dall'Unicusano dell'ex presidente Stefano Bandecchi, attuale sindaco di Terni, a Nicola Guida, a capo di Pharmaguida.

Ieri è stato ufficializzato dalla società rossoverde il passaggio a titolo definitivo di Antony Partipilo al Parma; oggi tocca a Francesco Di Tacchio che finisce in prestito al SudTirol.

Partipilo, barese classe 1994, a Terni per quattro stagioni, ha collezionato 145 presenze con le Fere, con 44 reti e 34 assist tra serie B e C; Di Tacchio, centrocampista pugliese, punto fermo del centrocampo rossoverde nell'ultima stagione, si trasferisce a Bolzano per un anno con la formula del prestito con diritto di riscatto.

“Nonostante il passaggio di proprietà della Ternana non sia avvenuto – osserva il Centro coordinamento Ternana Club – il mercato in uscita registra la molto probabile cessione di pezzi pregiati della rosa di prima squadra. L’annunciata filosofia di ridimensionamento dei costi, per certi versi anche da noi condivisa ed auspicabile, non può però prescindere da idee chiare e funzionali ad un progetto tecnico che garantisca il futuro sportivo della Ternana in una categoria difficile come la serie B”. Da qui la richiesta di chiarezza.