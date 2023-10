Riapre la Faentina a Firenze: entro fine anno riparte la tratta da Marradi e Faenza

Riapre la Faentina nella tratta da Marradi e Faenza. Grazie a un sistema di allertamento dei fenomeni franosi messo a punto dal Consiglio nazionale delle ricerche, in collaborazione con Rfi, la linea chiusa da maggio scorso ripartirà entro fine anno. La svolta arriva dopo l’incontro voluto dall’assessore alle infrastrutture e mobilità Stefano Baccelli, che ha visto partecipi l’assessore ai trasporti dell’Emilia Romagna Andrea Corsini, i sindaci e gli amministratori con i vertici di Rfi e Trenitalia, con l’obiettivo di ripristinare il prima possibile i treni su una tratta assai frequentata da studenti e pendolari.

"Garantire il trasporto su una linea così importante come la Faentina, in una situazione di incolumità per i viaggiatori è per noi una priorità", sottolineano il presidente Eugenio Giani e l’assessore Baccelli. "Per questo, nell’attesa di un piano risolutivo da parte del Governo che metta questa parte del territorio a riparo dalle frane, è stata premura della Regione fare squadra e concentrare il massimo sforzo su questa questione per arrivare ad una soluzione con l’aiuto e l’impegno di tutti quanti i soggetti coinvolti". "Il segnale è positivo - conclude Baccelli - e ringrazio i tecnici di Cnr e Rfi per questo. In questo modo mettiamo in grado i nostri cittadini di tornare a circolare in treno e di farlo in sicurezza".

Restano confermati i servizi sostitutivi su gomma messi in circolazione dall’inizio dell’anno scolastico per evitare al massimo i disagi.