Pubblicati i calendari di serie A2 del tennis Giotto

Arezzo, 4 settembre 2024 – Pubblicati i calendari di serie A2 di tennis. Il Tennis Giotto vivrà le emozioni di scendere in campo nel secondo più importante campionato nazionale con una formazione maschile e, per la prima volta in assoluto, con una formazione femminile con cui godrà dell’opportunità di misurarsi con alcuni dei migliori circoli di tutta la penisola. La prima fase della stagione prevede una divisione in gironi da sette squadre con incontri in programma tra domenica 6 ottobre e domenica 17 novembre, sempre con inizio alle 10.00 e con ingresso gratuito, che permetteranno di definire una classifica di cui le prime tre avranno accesso ai Play Off per l’A1, la quarta e la quinta manterranno la categoria, la sesta disputerà i Play Out e la settima sarà condannata alla retrocessione in B1.

Le prime a scendere in campo saranno le ragazze che, forti di tre promozioni in tre anni dalla C all’A2, debutteranno tra le mura amiche con il Tennis Training Foligno, prima di vivere due trasferte consecutive domenica 13 ottobre con il Ct Bologna e domenica 20 ottobre con il Tc Lumezzane. Il ritorno in casa sarà domenica 27 ottobre contro il Tc Genova 1883, poi sarà prevista una pausa che anticiperà la partita sui campi del Ct Eur di Roma del 10 novembre e la conclusione ad Arezzo del 17 novembre con le piemontesi dello Sporting Club Nuova Casale. Particolari attese verranno orientate verso la squadra maschile che, dopo i Play Off per la serie A1 raggiunti nel 2023, resterà a riposo nel primo turno ed esordirà poi con due partite casalinghe: domenica 13 ottobre e domenica 20 ottobre faranno tappa in via Divisione Garibaldi prima il Ct Reggio Emilia e poi il Tc Vomero di Napoli. Il Tennis Giotto giocherà una terza partita davanti al proprio pubblico domenica 3 novembre con il Circolo della Stampa di Torino, infine sono previste tre lunghe e impegnative trasferte in calendario domenica 27 ottobre con il Canottieri Padova, domenica 10 novembre con il Matchball Siracusa e domenica 17 novembre con il Ct Brindisi.