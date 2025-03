Arezzo, 17 marzo 2025 – Prato Dragons – Romolini immobiliare Dukes 69-81

Sul campo dei secondi in classifica di Prato Dragons la Dukes parte forte e si porta subito avanti grazie a un parziale di 9-2. I padroni di casa ricuciono lo svantaggio verso la metà del primo periodo, ma poi i canestri di Hassan e l’ottima difesa della Romolini Immobiliare imbrigliano nuovamente Prato e permettono nuovamente a Sansepolcro di allungare e chiudere il quarto d’apertura avanti 28-16.

La Dukes cavalca l’onda positiva anche all’inizio del secondo periodo, raggiungendo il massimo vantaggio della partita sul 35-16. A questo punto i padroni di casa decidono di reagire, ma la Romolini Immobiliare, guidata dalla regia di Spillantini, riesce a non accusare troppo il colpo. All’intervallo il vantaggio bianconero è ancora in doppia cifra, sul 52-41.

Nel terzo quarto però le cose sembrano cambiare. L’attacco della Dukes si impantana e resta a secco per quasi 4 minuti, mentre Prato si avvicina sempre di più sfruttando le giocate di Iardella. I Dragons operano l’inevitabile sorpasso sul 56-54 a metà del terzo periodo, ma a questo punto la Romolini Immobiliare, affidandosi soprattutto alla difesa, ritrova compattezza. La partita si trasforma così in una lotta punto a punto e un canestro di Spillantini proprio sulla sirena porta la Dukes sul 62-60 in vista dell’ultimo, decisivo quarto.

Nell’ultimo periodo la difesa bianconera fa ancora una volta la differenza, inducendo spesso gli avversari a sanguinose palle perse, e col passare dei minuti Prato abbandona piano piano la partita prima mentalmente e poi tecnicamente. La Dukes gestisce con attenzione gli ultimi minuti di gara e si prende un importante successo esterno per 81-69.

Tabellino: Hassan 25, Radchenko 19, Santiago 9, Della Mora 8, Spillantini 8, Mutombo 7, Calzini 5, Dachi, Menichetti, Vlad ne.