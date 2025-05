Arezzo, 6 maggio 2025 – Buona la prima per Asprevie - Anghiari Gravel Roads

La prima edizione di ASPREVIE – Anghiari Gravel Roads è andata in archivio e ha fatto vivere una bella giornata di ciclismo ai 115 partecipanti che hanno pedalato sulle strade della Valtiberina, nel cuore dell’Appennino. La manifestazione ciclistica organizzata dal Gs Fratres Dynamis Bike e riservata a bici gravel e MTB ha fatto registrare una buona partecipazione e ha soprattutto riscosso il pieno gradimento di tutti i pedalatori presenti. Il cuore pulsante di Asprevie è stato Anghiari, sede di partenza e di arrivo, poi la pedalata si è sviluppata in alcuni dei luoghi più belli del territorio, con i suoi splendidi paesaggi e le sue salite impegnative, immersi nella natura, nei boschi e nei piccoli borghi che lo caratterizzano.

Un’avventura che ha permesso ai presenti di scoprire luoghi ai più sconosciuti, ma anche una sfida con la propria voglia di pedalare misurandosi su strade esigenti e aspre sotto il profilo altimetrico. Caratteristiche che hanno accompagnato i partecipanti sul Percorso Medio” di 78 km con dislivello in salita di 1500 mt circa e ancora di più sul “Percorso Lungo” di 120 km con dislivello in salita di 2600 mt circa. Ad allietare i ciclisti sono stati gli apprezzatissimi punti di ristoro, posizionati in alcuni dei punti più significativi dei due tracciati.

Asprevie non è una competizione, ma per chi ha pedalato sul percorso lungo c’è stata comunque la possibilità di misurarsi su tre salite cronometrate. Il migliore è stato Mattia Zoccolanti che si è di conseguenza aggiudicato le tre maglie realizzate da Pissei: la GIGLIO BLU percorrendo la salita di FELCINO REVERSE (2370 metri al 10,2% di pendenza) in 9’47”, la GIGLIO ORO scalando le QUATTRO VIE (3400 metri al 9%) in 14’45” e la GIGLIO ROSSO svalicando la FOSSA (660 metri al 10,1%) in 2’40”. Nelle prime due ascese Zoccolanti ha preceduto Daniel Bogliari e Loriano Lapi, nell’ultima si è imposto su Daniel Bogliari e Michele Fanti.

Un pizzico di agonismo in una giornata caratterizzata da divertimento, splendidi paesaggi, fatica su strade impegnative e affascinanti, condivisione della passione per la bicicletta, in questo caso gravel e MTB. Un’avventura vissuta con entusiasmo, dai partecipanti e dagli organizzatori. “Siamo felici perché tutto è andato per il meglio - ha sottolineato Fabrizio Graziotti, presidente del Gs Fratres Dynamis Bike – e perché i ciclisti presenti si sono divertiti pedalando sulle nostre ASPREVIE. È stata un’edizione positiva, la prima di tante che seguiranno in futuro. Ringrazio tutto il gruppo per il lavoro svolto, le istituzioni e gli sponsor per il sostegno, tutti coloro che hanno collaborato alla parte organizzativa e ovviamente chi ha partecipato. Appuntamento al 2026”.